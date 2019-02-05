Erzurum'da okul önünde bıçaklı kavga

Erzurum'da bir okul önünde çıkan kavgada, 13 yaşındaki öğrencinin bıçakladığı genç hayatını kaybetti.
Yakutiye ilçesindeki Tatbikat İlköğretim Okulu önünde, 16 yaşındaki M.E.Ç. ile 13 yaşındaki H.C.A. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Söz konusu okulda eğitim gören H.C.A'nın göğsünden bıçakladığı M.E.Ç. ağır yaralandı.
M.E.Ç, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Palandöken Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Zanlı çocuk ise polislerce gözaltına alındı.
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