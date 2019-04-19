Erzurum’da Orman Bölge Müdürlüğü Berat Kandili dolayısıyla ücretsiz fidan dağıtımı yaptı

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü’nce Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.

Cuma namazının ardından Lala Paşa Camii önünde Yakutiye Kent meydanında kar yağışı altında yapılan fidan dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sarıçam ve Huş fidanlarının dağıtıldığı alanda zaman zaman izdiham yaşandı.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, “Berat Kandili münasebetiyle geleceğe yatırım amaçlı fidan dağıtımı yapıyoruz. Yapabilecekleri en güzel ibadetlerden birisi. Peygamber efendimizin (Sallallahü aleyhi ve sellem), kıyamet kopsa dahi fidan dikiniz talimatı gereği vatandaşımıza binlerce fidan takdim ettik” diye konuştu.

