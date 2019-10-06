Erzurum'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tortum-Erzurum kara yolunun Kırkgöze mevkisinde, 25 DK 425 plakalı otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine giden polis ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücü ve iki kişiyi çevredekilerin de yardımıyla bulundukları yerden çıkardı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı kara yolunda, kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle kaldırıldı.

