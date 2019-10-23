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Erzurum’da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 12:40 | Son Güncelleme

Erzurum’un Çat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaydetti, biri ağır 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Erzurum-Bingöl karayolu Çat ilçesine bir kilometre mesafede meydana gelen kazada, Bingöl istikametinden Erzurum’a seyreden sürücüsü belirlenemeyen 37 KL 561 plakalı otomobil, dikkatsizlik sonucu karşı yönden gelen Nejmettin K.

Erzurum’un Çat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaydetti, biri ağır 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum-Bingöl karayolu Çat ilçesine bir kilometre mesafede meydana gelen kazada, Bingöl istikametinden Erzurum’a seyreden sürücüsü belirlenemeyen 37 KL 561 plakalı otomobil, dikkatsizlik sonucu karşı yönden gelen Nejmettin K. yönetimindeki 34 HF 7858 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Kemal Koçak ve Muhsin Koçak hayatını kaybederken, Hilmi Battal ve kamyon sürücüsü Nejmettin K. ise yaralandı. Yaralılar Erzurum Bölge Araştırma Hastanesine sevk edilirken, Hilmi Battal’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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