Erzurum'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Fikret Özer yönetimindeki 25 LE 113 plakalı otomobil, Çayırdüzü Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Otomobilde bulunan Muhamber Özer hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Özer ile araçtaki Servet Çıtraz ve Sefa Kaya, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Horasan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaşamını yitiren Özer'in cenazesi de aynı hastanenin morguna kondu.
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