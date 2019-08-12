HABER

Erzurum'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 22:10 | Son Güncelleme

Erzurum'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü

Erzurum'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Erzurum-Ağrı kara yolunda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 25 EL 465 plakalı otomobil, Büyüktüy Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan Azat Kırtepe (15) ve Hüseyin Çeliker (26) ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kaldırıldıkları Erzurum Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazada hurdaya dönen otomobil polis ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından olay yerinden kaldırıldı.

Rusya'da yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddetRusya'da yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddet
İşte On Numara'da kazandıran rakamlarİşte On Numara'da kazandıran rakamlar
Kocaeli Valiliğinden "yangın" açıklamasıKocaeli Valiliğinden "yangın" açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 ölü Erzurum trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Hükümet ile Türk-İş anlaştı

Hükümet ile Türk-İş anlaştı

Antalya’da şok görüntü! TIR'dan caddeye döküldü

Antalya’da şok görüntü! TIR'dan caddeye döküldü

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Motosikletten düşerek öldü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Motosikletten düşerek öldü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Dizi için uzattığı sakallarını 5 yıl sonra kesti

Dizi için uzattığı sakallarını 5 yıl sonra kesti

Diyarbakır'da korkutan deprem!

Diyarbakır'da korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
12 Ağustos 2019 On Numara çekiliş sonuçları

İşte On Numara'da kazandıran rakamlar

Jandarmadan havadan ve yerden bayram denetimi

Jandarmadan havadan ve yerden bayram denetimi

Binali Yıldırım fındık bahçesinde fındık topladı

Binali Yıldırım fındık bahçesinde fındık topladı

Kuma getirince eşi intihar etmişti! Odunlukta yakalandı

Kuma getirince eşi intihar etmişti! Odunlukta yakalandı

Bir yangın daha! Hızla büyüyor

Bir yangın daha! Hızla büyüyor

Motosikletten düşerek öldü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Motosikletten düşerek öldü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.