Erzurum'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

Erzurum'un Tekman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk öldü, 2'si hamile kadın olmak üzere 4 kişi de yaralandı

İmdat İncesu yönetimindeki 25 SA 672 plakalı otomobil, ilçenin Gümüşlük Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada otomobildeki Talha (2) ile kardeşi Meliha İncesu (4) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta yer alan ölen çocukların annesi Aysel'in yanı sıra sürücü İmdat, Kardelen ve Salih İncesu yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan her ikisi de hamile olan Aysel ve eltisi Kardelen İncesu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

