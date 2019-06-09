HABER

Erzurum’da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 15:50 | Son Güncelleme

Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarptıktan sonra takla atan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.Kaza, bugün öğle saatlerinde Erzurum’a bağlı İspir ilçesinde meydana geldi.

Erzurum’da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarptıktan sonra takla atan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.
Kaza, bugün öğle saatlerinde Erzurum’a bağlı İspir ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Rize istikametinden İspir Maden Köprü istikametine seyir halinde olan Muhammet Dilmaç idaresindeki 53 DT 549 plakalı otomobille aşırı hız yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle arka tekeri patlayan ve taklalar atan otomobil, park halinde yol kenarında bulunan kamyona çarparak durabildi. Kaza anında otomobil içinde bulunan Şeyma Güzel Dilmaç yola savruldu. Savrulmanın etkisiyle kafasına ağır darbe alan Dilmaç, kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobil içinde bulunan Muhammet Dilmaç, İsmail, Büşra Güzel, Ravza Dilmaç yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar İspir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan kazayı gören vatandaş otomobilin taklalar attığını ifade ederek, “Dükkanın kapısında oturuyorduk. Rize tarafından geliyorlardı, araba havada takla ata ata geliyor. Bizde hemen koştuk gittik içerisinde ki insanları çıkardık. 1 ölü vardı olay anında zaten vefat etti. Birinin parmakları kesilmişti. Ambulans geldi. Bayan savrulmuştu, biz arabanın yanına gittik bayan yerdeydi o anda can verdi. En azından 6-7 takla attı araba, orta bariyer demirlerini kıra kıra geldi. Çok suratlıydı" dedi.
Fren sesine dışarı koştuklarını belirten diğer vatandaş ise “Lokanta da oturuyorduk, bir fren sesi geldi. Kalktım ayağı, araba havalandı. Bariyerlere vurdu, orada diğer arabaya çarpmamak için fren yaptı sonra takla ata ata geldi” diye konuştu.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Erzurum’da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Erzurum’da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Erzurum’da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!
Dörtyol'a şehit ateşi düştüDörtyol'a şehit ateşi düştü
Alanya’da otomobilin çarptığı Rus çift öldüAlanya’da otomobilin çarptığı Rus çift öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın kararı hakkında açıklama

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın kararı hakkında açıklama

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Sahne kıyafetine yorum yağdı!

Sahne kıyafetine yorum yağdı!

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

Tuz Gölü’nde çıplak ayakla yürüme turizmi sahilleri aratmıyor

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Kırklareli'nde hurdalıktan sızan gaz 2 kişiyi zehirledi

İstanbul'a böyle getirildiler! Karantinadalar

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza! 3 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.