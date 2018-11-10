Erzurum'da otomobil tırla çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde, otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Cesim Öner yönetimindeki 34 NF 4913 plakalı otomobil, Erzurum-Ağrı Karayolu Aşağıçakmak Mahallesi yakınlarında, yüklü olan kepçeyi indirdikten sonra ters yöne giren Hüsamettin Karakoç'un kullandığı 25 ER 853 plakalı tırın dorsesine yandan çarptı.
Kazada, otomobildeki akrabalar Söylemez ile Keji Öner olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Öner ile Yazgül Öner de ağır yaralandı.
Ambulanslarla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Cesim Öner, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü Karakoç ise Köprüköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
Kısa süre trafiğe kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
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