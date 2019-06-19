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Erzurum'da otomobilin motor bölümüne giren yılan korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 17:19 | Son Güncelleme

Erzurum'da otomobilin motor bölümüne giren yılan korkuttu

Erzurum’un Oltu ilçesinde bir otomobilin motor bölümüne giren yılan sürücü ve çevredekilere zor anlar yaşattı.

Osman Ayyıldız Caddesi’nde otomobili ile ilerleyen Gökhan Yılmaz, aracının motor kısmına yılan girdiğini fark edince endişelenip cadde kenarına park etti.

Hemen aracından inen Yılmaz, yılanın motor bölümünden çıkartılması için itfaiyeden yardım istedi.

Gelen itfaiye ekipleri de yılanın dışarıya çıkması otomobilin kaputunu açıp su sıktı. Bu sırada bir vatandaş tarafından yakalanıp caddeye bırakılan yılan yeniden aracın motor kısmına girdi.

Yılan, itfaiyenin yanı sıra çevredeki vatandaşların da uğraşı göstermesine rağmen dışarıya çıkmadı. Sürücü Yılmaz, bunun üzerine otomobiline binip caddeden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşlar, yılanın dışarıya çıkarak kendilerine zarar vereceği endişesiyle tedirginlik yaşadı.

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Erzurum oltu ilçesi yılan

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