Erzurum'da PKK/KCK operasyonuna 2 tutuklama

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da polisin düzenlediği terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik 4 Aralık günü operasyon düzenledi. Kent merkezi ile Karayazı, Karaçoban ve Tekman ilçeleri ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Geçen yıllarda terör örgütünün kırsal alan kadrosunda siyasi- ideolojik ve askeri eğitim aldıkları tespit edilen, terör örgütü mensuplarına milis/işbirlikçilik faaliyetlerinde bulundukları değerlerindirilen, ayrıca son dönemde ölü olarak ele geçirilen örgüt mensuplarının cenazelerinin teşhis işlemlerine yardım edip, cenazelerine katıldığı saptanan 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 8 kişi, sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 2'si ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

