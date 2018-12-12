Erzurum'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Karayazı ilçesinde güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda tespit edilen sığınakta mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Karayazı İlçesi Selenli Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen sığınakta yapılan aramada, teröristlerin gizlediği 2 bin 193 adet 7.62 mm çapında AK-47 mermisi, 12 adet AK-47 şarjör kütüklüğü, 1 örgütsel doküman, 3 plastik bidon, sera naylonu, 10 kilo buğday unu ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

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