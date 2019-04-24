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Erzurum’da Ramazan öncesi ucuz et kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 12:20 | Son Güncelleme

Erzurum’da vatandaşlar, Ramazan ayı öncesi Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğüne ait satış mağazasından ucuz et alabilmek için kuyrukta bekliyor.Erzurum Merkez Yakutiye ilçesindeki Et ve Süt Kurumunun tek satış mağazası önünde sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa girenler, ucuz et alabilmek için saatlerce bekliyor.

Erzurum’da Ramazan öncesi ucuz et kuyruğu

Erzurum’da vatandaşlar, Ramazan ayı öncesi Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğüne ait satış mağazasından ucuz et alabilmek için kuyrukta bekliyor.
Erzurum Merkez Yakutiye ilçesindeki Et ve Süt Kurumunun tek satış mağazası önünde sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa girenler, ucuz et alabilmek için saatlerce bekliyor. Kasaplarda pahalı olduğu için Et ve Süt Kurumundan et almayı tercih ettiklerini belirten vatandaşlar, satış mağazası sayısının artırılmasını istedi.
Ramazan dolayısıyla saatlerce beklediklerini dile getiren vatandaşlar, "Sabah 9’dan beri buradayız. Et fiyatlarından rahatsız değiliz. Ramazan öncesi eti buradan alıyoruz. Şube açılmasını istiyoruz. Kasaplarda etler pahalı, devletimiz sağ olsun. Burada ucuz, temiz et. Ramazan dolayısıyla burada kuyruk var" dedi.

Erzurum’da Ramazan öncesi ucuz et kuyruğu

Erzurum’da Ramazan öncesi ucuz et kuyruğu

Erzurum’da Ramazan öncesi ucuz et kuyruğu

Erzurum’da Ramazan öncesi ucuz et kuyruğu

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