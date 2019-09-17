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Erzurum'da renkli "Tarla Günü" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 16:46 | Son Güncelleme

Aşkale ilçesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte Vali Okay Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen sporcular ile ok attı, buzağı yarışması yapıldı - Vali Okay Memiş: - "Bir ressam nasıl bir sanatçıysa, bir müzisyen nasıl sanatçıysa, şu danaları besleyen, şu topraktan, tarladan iyi verim alan çiftçi de benim gözümde sanatçıdır"

Erzurum'un Aşkale ilçesinde düzenlenen ve buzağıların yarıştığı, sporcuların gösteri amaçlı ok atıp cirit oynadığı Tarla Günü etkinliğinde renkli görüntüler oluştu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce ilçenin Çayköy Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, bölgenin tarım ve hayvancılık potansiyelinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar tanıtıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada, kentin büyükbaş hayvan sayısının bir milyona ulaşması için yapılan çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını söyledi.

Bölgesel kalkınmanın önemine değinen Memiş, şöyle konuştu:

"İlgili kurumlarımız, il müdürlüğümüz, DAP idaresi ve KUDAKA ile Büyükşehir Belediyesinin istişareli çalışmaları sayesinde hedeflerimize ulaşmak üzereyiz. Göreve başladığımızda büyükbaş hayvan varlığı 730 bindi, şu anda 830 bine çıktı. Hedefimiz bir milyondu, Allah'ın izniyle hedefimize doğru emin adımlarla gidiyoruz. Valilik bütçesinden 440 ton yem bitkisi tohumu desteği sağladık. Milletvekillerimizin ve sayın bakanlarının çok büyük destekleri var, onlara da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yine bu destekleri, doğrudan vatandaşa yapmak suretiyle hedeflerimize emin adımlarla ilerlemek istiyoruz."

Memiş, süt için hazırlanan proje sayesinde sütün değerindeki artışın çiftçinin ve besicinin cebine yansıdığını vurguladı.

Daphan Ovası'nın tarım adına çok bereketli bir yer olduğunu ifade eden Memiş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Çiftçi kardeşlerim, Valiniz olarak ben, bütün burada gördüğünüz görevliler sizlerin emrindeyiz, size hizmet etmek için geldik. Öyle beylik laflar etmeye gelmedik. Ne eksiğiniz varsa, gidermek bizim görevimiz. Bütün eksiklikleri hep beraber, iyi niyetle çözmek istiyoruz ve çözeceğimize inanıyoruz. Ben şu danaları yetiştiren çiftçinin bir sanatçı olduğuna inanırım. Bir ressam nasıl bir sanatçıysa, bir müzisyen nasıl sanatçıysa, şu danaları besleyen, şu topraktan, tarladan iyi verim alan çiftçi de benim gözümde sanatçıdır."

Konuşmaların ardından buzağı yarışması düzenlendi.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmada dereceye giren buzağıların sahiplerine tarım ve hayvancılıkta kullanılan çeşitli ürünler armağan edildi.

Sporcuların da gösteri amaçlı ok attığı etkinlikte, cirit müsabakaları yapıldı.

Etkinliğin sonunda Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen sporcularla tarlada hazırlanan hedefe ok attı.

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Anahtar Kelimeler:
DAP Erzurum Erzurum Valisi Okay Memiş tarım

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