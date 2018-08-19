Erzurum'da sağanak ve dolu yağışı

Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da 10 dakikalık sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Ev ve işyerleri su altında kalırken, yollar da göle döndü.
Bugün 15.00 sarılarında aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu, kısa sürede cadde ve sokakları suyla doldurdu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri ve çalışanları suyu tahliye etmeye çalıştı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise iş yerleri ve saçak altlarında bekledi. Palandöken ilçesindeki Kayakla Atlama Kuleleri önündeki yol, suyla kaplanması nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. Bir iş yeri sahibi dükkanın önüne pet şişeleri duvar gibi dizerek önlem almaya çalışırken, itfaiye ve belediye ekipleri de mağdur vatandaşların yardımına koştu.
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