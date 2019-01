Her seçim öncesinde alınması gereken tedbirleri değerlendirmek amacıyla bir dizi toplantı gerçekleştirdiklerini anlatan Soylu, "Bu yıl da önümüzdeki 31 Mart Yerel Seçimleri dolayısıyla bunu tekrarlıyoruz. Bu doğrultudaki ilk toplantımızı bu sabah Mardin'de 13 ilin katılımıyla gerçekleştirdik." diye konuştu.

"DEAŞ'ın ilerlemesi, buna dayalı olarak Orta Doğu'da koalisyon güçlerinin ve ABD'nin PKK/YPG ile iş birliği içinde hareket etmesi, Avrupa'da patlayan bombalar, keza son dönemde Avrupa'da yaşanan kitlesel hareketler, iç karışıklıklar ve göç konusunda aldıkları pozisyon, 21. yüzyılın kendine has kodlarını oluşturdu. Bütün bunların, Türkiye'nin siyasal, güvenlik ve ekonomik istikrarına risk yansımaları oldu. Burada bizim açımızdan önemli bir başarı hikayesi olan nokta şudur ki Türkiye, tüm bu süreçleri demokrasiden ve sandıktan güç alarak yönetmiştir ve hatta bu sürecin içinde, önemli bir dönüşümü de yine demokrasiden ve sandıktan güç alarak gerçekleştirebilmiştir."

- "Seçimleri hukuk içerisinde ve dünya ortalamasının üstünde katılımla gerçekleştirdik"

Soylu, yurtta son 5 yılda 6 seçim yaşandığını aktararak, "İçeride ve küresel planda saydığım tüm bu olumsuz süreçlere rağmen böyle bir seçim rallisinin nasıl güvenle, hukuk içerisinde ve dünya ortalamasının üstünde yüksek bir katılımla gerçekleştirilebileceğini bütün dünyaya bir ders niteliğinde gösterdik ve biz bunu esasen yeni değil, on yıllardır yapıyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlara da seslenen Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tüm vatandaşlarım şunu mutlaka akıl defterlerinin bir kenarına not etmelidir. Türkiye, seçim yapma ve seçim güvenliği konusunda dünyada önde gelen ülkelerden biridir ve hatta başlarındadır. Seçime katılım oranlarımız, vatandaşımızın seçim kültürü, oy hakkına sahip çıkma noktasındaki iradesi, öteden beri batılı ülkelerden yüksektir. Türkiye'de her seçim vatandaşlarımız tarafından ciddiyetle ele alınır, mesajları, süreçleri ve sonuçları da aynı ciddiyetle takip edilir. İşte bu sebeple bu ülke seçimi her zaman bir çıkış, siyasete bir nefes aldırma ve güç verme aracı olarak görmüştür."