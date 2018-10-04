Erzurum'da silah kaçakçılığı operasyonu

Erzurum'un Tekman ilçesinde silah kaçakçılığı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekman ilçesinde "silah ve mühimmat kaçakçılığı" yaptıkları belirlenen 2 kişinin bulunduğu adreslere operasyon düzenledi.
Aramalarda, birer kalaşnikof ve G-1 marka piyade tüfeği, 2 av tüfeği ve bir tabanca ile bu silahlara ait 8 şarjör ile 172 fişek ele geçirildi.
Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.
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