Erzurum'da silah kaçakçılığı operasyonu

Erzurum'un Tekman ilçesinde silah kaçakçılığı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekman ilçesinde "silah ve mühimmat kaçakçılığı" yaptıkları belirlenen 2 kişinin bulunduğu adreslere operasyon düzenledi.

Aramalarda, birer kalaşnikof ve G-1 marka piyade tüfeği, 2 av tüfeği ve bir tabanca ile bu silahlara ait 8 şarjör ile 172 fişek ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

