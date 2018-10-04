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Erzurum'da silah kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 18:16 | Son Güncelleme

Tekman ilçesindeki operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı, 4 tüfek, bir tabanca, bu silahlara ait 8 şarjör ve 172 fişek ele geçirildi

Erzurum'un Tekman ilçesinde silah kaçakçılığı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekman ilçesinde "silah ve mühimmat kaçakçılığı" yaptıkları belirlenen 2 kişinin bulunduğu adreslere operasyon düzenledi.

Aramalarda, birer kalaşnikof ve G-1 marka piyade tüfeği, 2 av tüfeği ve bir tabanca ile bu silahlara ait 8 şarjör ile 172 fişek ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum silah kaçakçılığı tekman ilçesi

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