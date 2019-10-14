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Erzurum'da silah kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 10:59 | Son Güncelleme

Karaçoban ilçesinde, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 zanlıyı yakalamak için Karaçoban ilçesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerin kullandığı bir aracın bagajında yapılan aramada, 1 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 av tüfeği, 2 tabanca, 3 kaleşnikof şarjörü ve bu silahlara ait 165 mermi ele geçirildi.

Olaya ilişkin 2 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan her iki zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Kaçakçılık mühimmat silah

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