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Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 23:55 | Son Güncelleme

Horasan ilçesinde bir mahallenin eski ve yeni muhtarları ile yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Erzurum'un Horasan ilçesinde, bir mahallenin eski ve yeni muhtarları ile yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kükürtlü Mahallesi'nde, aralarında husumet olduğu öne sürülen bu mahallenin eski muhtarı Hayrettin Çelik ve yeni muhtarı Medeni Bingöl ile yakınları arasında tartışma yaşandı.

Kavgaya dönüşen olayda Medeni Bingöl'ün yeğenleri Mesut ile Şahin Bingöl silahla vurularak yaralandı.

Yaralılardan Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan Mesut Bingöl kurtarılamadı.

Ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan Şahin Bingöl'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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1 ölü 1 yaralı eski ve yeni muhtar Horasan

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