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Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 11:57 | Son Güncelleme

Karayazı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

İlçenin Elmalıdere Duruca Mahallesi'nde yaşayan Altay ve Baktemur aileleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kurşunların isabet ettiği Servet Koç (48), olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Muhammet A. ve Mustafa A. ile kız kardeşleri Ayşe K. Karayazı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.

Jandarma ekipleri tarafından mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum ölüm Silahlı kavga

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