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Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 03:09 | Son Güncelleme

Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 ağır yaralı

Erzurum'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı.

Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki bir fırında, gece saatlerinde aralarında fırın çalışanlarının da bulunduğu iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda silahla açılan ateş sonucu 5 kişi ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen 2 kişiden biri olan 19 yaşındaki Muhammet Emin Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavileri ise devam ediyor.

Olayı öğrenerek hastaneye gelen Yılmaz'ın bazı yakınları ise hastane önünde gözyaşlarını tutamadı.

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