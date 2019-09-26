HABER

Erzurum'da silahlı kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 17:28 | Son Güncelleme

Erzurum'da silahlı kavga: 3 yaralı

Erzurum'da çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Yakutiye ilçesi Tepe Mezarlık Caddesi Mahallebaşı semtindeki bir kahvehanede, akraba olduklarını öğrenilen Seyithan T. ile Muhlis Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Muhlis Ö. silahla Seyithan T'yi yaraladı. Kavga anında çıkan arbededen dolayı kahve işletmecisi Faik K. ile bir kişi hafif yaralandı.

Ambulansla Palandöken Devlet Hastanesine kaldırılan Seyithan T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri şüpheli Muhlis Ç'yi bulmak için çalışma başlattı.

Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi
Kadın komutanlardan öğrencilere eğitim desteğiKadın komutanlardan öğrencilere eğitim desteği
Erzurum AFAD, İstanbul depremi için 30 personelle hazırErzurum AFAD, İstanbul depremi için 30 personelle hazır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3 yaralı Erzurum kavga Mahallebaşı Silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Suudi Prens Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğu üstlendi!

Suudi Prens Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğu üstlendi!

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Kırk mevlidi okuttu! Sosyal medya coştu

Kırk mevlidi okuttu! Sosyal medya coştu

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Deprem sonrası İmamoğlu'ndan açıklama

Deprem sonrası İmamoğlu'ndan açıklama

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Depreme canlı yayında yakalandılar!

Depreme canlı yayında yakalandılar!

İstanbul'daki deprem sonrası 34 artçı sarsıntı yaşandı

İstanbul'da beşik gibi sallanıyor! 34 artçı deprem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İstanbul'daki depreme ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İstanbul'daki depreme ilişkin açıklama

İstanbul'daki depremin şiddetini gösteren en net görüntüler

İstanbul'daki depremin şiddetini gösteren en net görüntüler

Son dakika: Kritik davada gerekçeli karar belli oldu

Kritik davada gerekçeli karar belli oldu

İstanbul'daki depremin ardından Kandilli Rasathanesi’nden çok önemli uyarı

Depremin ardından Kandilli Rasathanesi’nden çok önemli uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.