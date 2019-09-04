Erzurum'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü 4 yaralı

Turgay İPEK / ERZURUM,(DHA) - ERZURUM'da bir fırında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarının kavga ederek ayrıldığı ekmek fırınına konuşmak için giden bir grup ile fırın sahibi, oğulları ve çalışanları arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan iki gruptan 5 kişi silahların ateşlenmesi üzerine yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan ve vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirtilen 20 yaşındaki Muhammet Emin Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Olayı duyup hastaneye koşan Yılmaz'ın yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan, yaşanan olay nedeniyle korku dolu anlar yaşayan mahalle sakinleri ise polisin bölgeye gelmesi üzerine sokağa döküldü. Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinin ardından yeni bir olayın yaşanmaması için mahalle ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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