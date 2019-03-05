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Erzurum'da sobadan zehirlenen öğretmen öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 15:58 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Karayazı ilçesinden sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen ücretli öğretmen Muhammet İslam Dinç (33) evinde ölü bulundu.

Erzurum'da sobadan zehirlenen öğretmen öldü

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Karayazı ilçesinden sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen ücretli öğretmen Muhammet İslam Dinç (33) evinde ölü bulundu. Öğretmenin ölümü, köy halkını ve öğrencileri üzdü.
Karayazı ilçesinin Karabey Mahallesi'ndeki ilkokulda 2018'den beri ücretli sınıf öğretmenliği yapan Muhammet İslam Dinç, bugün sabah okula gitmeyince öğrenciler velilerine haber verdi. Öğretmenin kaldığı eve muhtarla birlikte giden köylüler, Dinç'in cansız bedeni ile karşılaştı. Jandarmaya bilgi verilmesi üzerine olay yeri inceleme ekibi evde araştırma yaptı. İlçe hastanesine kaldırılan bekar olduğu öğrenilen Muhammet İslam Dinç'in ilk belirlemelere göre sobadan sızan gazdan zehirlendiği belirtildi. Karayazı ilçe nüfusuna kayıtlı olan İlahiyat Fakültesi mezunu Dinç'in bugün toprağa verileceği bildirildi.

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