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Erzurum'da sprey boya kutusu patladı: 1 çocuk yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 17:00 | Son Güncelleme

Erzurum'da sprey boya kutusu patladı: 1 çocuk yaralandı

Erzurum'da, ateşe atılan sprey boya kutusunun patlaması sonucu 1 çocuk yaralandı.

Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü köyünde yaşayan dedesini ziyarete giden 11 yaşındaki Tayfun Aydın, köyde açık alanda ateş yakıp oyun oynayan kardeşi ve arkadaşlarının yanına gitti.

Bu sırada çevrede buldukları malzemeleri ateşe atan çocuklardan biri, alevlerin üzerine sprey boya kutusunu da attı.

Kutunun patlamasıyla yüzüne sıcak boya ve plastik parçaları isabet eden Aydın yaralandı.

Tayfun Aydın, aile tarafından Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yüzünde 1'inci ve 2'nci derece yanıklar oluşan Aydın, hastanenin Yanık Tedavi Ünitesinde tedavi altına alındı.

Tayfun Aydın, hastanede gazetecilere, yaktıkları ateşe atılanlar nedeniyle patlama yaşandığını belirterek, "Kardeşim ve arkadaşları oyun oynuyorlardı, ben de oynamak için yanlarına gittim. Yerden çubuk almak için eğildim ve ayağa kalkınca birden sprey boya kutusu patladı. Kutuyu oraya attıklarını bilmiyordum, korktum aşağıya doğru biraz kaçtım. Olay sonrası yüzümdeki plastik parçaları almaya çalıştım. Halamı ve amcamı çağırdılar ve onlarla hastaneye geldik. Doktorlar güneşe çıkmamamı, yoksa yüzümde lekeler oluşacağını söylediler. Bir daha ateşe yaklaşmam ve maytapla asla oynamam. Çocuklar da ateşe yaklaşmasın, tehlikeli şeylerle uğraşmasınlar." dedi.

Anne Hatice Aydın ise kendisinin olayı sonradan öğrendiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Dedesi beni aradığında acil servise gelmişlerdi. Hastaneye geldiğimde oğlumun durumu kötüydü. Sprey boya kutusunun parçaları yüzündeydi. Tedavi sonrası şimdi iyi çok şükür. Durumu daha da iyiye gidiyor. 1 yıl dikkat edeceğiz, güneşe çıkmayacak. Doktor eğer 1 yıl dikkat edersek yüzünde iz kalmayacağını söyledi."

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Çocuk Erzurum sprey boya kutusu Tayfun Aydın

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