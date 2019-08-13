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Erzurum’da tarih gün yüzüne çıkarılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 10:55 | Son Güncelleme

Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, 3 Kümbetler ve tarihi Ulu Cami’nin bulunduğu alanda yapılan restorasyon ve peyzaj çalışmaları ile tarih gün yüzüne çıktı.Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Yakutiye Belediyesinin bölgede sürdürdüğü çalışmalarda kale artık şehrin her noktasından görülebiliyor.Şehrin turizm potansiyelini de oluşturan Selçuklu dönemine ait eserler yapılan kamulaştırma çalışmaları ile gün yüzüne çıktı.

Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, 3 Kümbetler ve tarihi Ulu Cami’nin bulunduğu alanda yapılan restorasyon ve peyzaj çalışmaları ile tarih gün yüzüne çıktı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Yakutiye Belediyesinin bölgede sürdürdüğü çalışmalarda kale artık şehrin her noktasından görülebiliyor.
Şehrin turizm potansiyelini de oluşturan Selçuklu dönemine ait eserler yapılan kamulaştırma çalışmaları ile gün yüzüne çıktı. Kültür Yolu Projesinde ikinci etap çalışmalarına başlanırken, bölgeye gelen yerli turistler tarihi alt yapı karşısında büyük bir memnuniyet yaşıyorlar.
Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden Erzurum’a kültür gezisi için gelen turistler, “Erzurum önemli bir serhat şehri. Tarihi eserler çevresinde yapılan çalışmaları memnuniyetle izledik. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyoruz” diye konuştular.

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