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Erzurum'da tarihi eser kaçakçılığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 17:57 | Son Güncelleme

Hitit dönemine ait 6 heykel ve 27 sikke ele geçirildi

Erzurum'da Hitit dönemine ait 6 heykel, 27 sikke ve değerli taşlar bulundu.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Kısım Amirliği ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki uygulamaları sırasında şüphelendikleri C.C'yi durdurdu.

Polis noktasında üst ve çantasında arama yapan ekipler, tarihi eser olduğu değerlendirilen 6 heykel, 27 sikke, 2 yüzük, 6 parça takı ve 19 değerli taş ele geçirdi.

Şüpheli C.C gözaltına alındı. Yapılan incelemede ele geçirilen malzemelerin Hitit dönemine ait olduğu belirlendi.

Tarihi eserlerin, Emniyet Müdürlüğündeki inceleme sonrası Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

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Erzurum gözaltı operasyon tarihi eser

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