Erzurum'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Erzurum'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.
Aşkale yol uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, yolculardan H.F. Ç'nin çantasında yaptığı aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen taştan yapılma aslan heykel, metal bakır objeler, dikdörtgen şeklinde her iki tarafı açık üzerinde kabartmalar olan sarı renkli parçalar, 6 sarı renkli kahve fincanı ve su bardağı görünümünde metal parçalar, tepsi ve vazo ele geçirdi.
Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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