Erzurum'da, tarihi kongrenin 100'üncü yıl dönümü hazırlıkları

Can EROK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM, Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümüne hazırlanıyor. Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenecek etkinliklere yurt içi ve yurt dışından geniş katılım sağlanması için davetler yapılırken, kentin turizm potansiyelinin açığa çıkarılması hedefleniyor.

Milli Mücadele hareketinin dönüm noktalarından olan ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi, ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilen ilk kongre olması nedeniyle Türkiye tarihinde önemli bir yere sahip. Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi de 23 Temmuz 1919'daki bu önemli kongrenin 100'üncü yılını görkemli bir şekilde kutlamak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kış turizminin yanı sıra kültür, inanç, doğa, termal ve yüksek irtifa kamp merkeziyle öne çıkan kentte yaklaşık 15 gün sürecek etkinliklerle farkındalık oluşturulacak. Bu amaçla kent ile özdeşleşen Meryem Ana ve Osvank kiliseleri ile Yakutiye ve Çifte Minareli Medrese yerli ve yabancı turistlerin ziyareti için hazır hale getirildi. Ayrıca Tortum Şelalesi de etkinlik çerçevesinde tanıtımı yapılacak olan doğan güzellikler arasında yer alıyor.

ERZURUM KONGRESİ

Ulu Önder Atatürk ve arkadaşları, 23 Temmuz 1919'da emperyalist güçlerin Osmanlı topraklarını paylaşmaya çalıştığı dönemde, Erzurum Kongresi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri attı. Düşman işgalindeki vatan toprağını kurtarmak için bağımsızlığa giden zorlu yolu Erzurum'dan sürdüren Atatürk ve silah arkadaşları, bu kongre sayesinde ülkenin bağımsızlığa giden yolunu açtı. Türk milletinin var olma mücadelesindeki ilk refleksini ve kararlılığını gösterdiği tarihi kongrede alınan 'Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz7 kararı ile Milli Mücadele yolunda büyük bir aşama kaydedildi.

Erzurum Kongresi'nin kapanışındaki konuşmasında "Tarih, bu kongremizi şüphesiz ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir" diyen Gazi Mustafa Kemal, bundan 99 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı kongrenin önemini anlattı.

Mustafa Kemal, "Milletimizin kurtuluş umuduyla çırpındığı en heyecanlı bir zamanda, fedakar sayın heyetimiz her türlü zahmete katlanarak Erzurum'da toplandı. Duygulu, asil bir ruh ve çok güçlü bir inançla vatan ve milletimizin kurtuluşuyla ilgili köklü kararlar aldı. Özellikle bütün dünyaya karşı milletimizin varlık ve birliğini gösterdi" sözleriyle kongrenin önemine vurgu yaptı.

ALINAN KARARLAR

Yoğun çalışma sonrası 14 gün süren ve bugünlere de ışık tutan 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar şöyle:

- Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz.

- Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet topyekun kendisini savunacak ve direnecektir.

- Vatanı korumayı ve istiklali elde etmeyi İstanbul Hükümeti sağlayamadığı takdirde, bu gayeyi gerçekleştirmek için geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümet üyeleri milli kongrece seçilecektir.

- Kongre toplanmamışsa bu seçimi Temsil Heyeti yapacaktır.

- Kuvayı Milliye'yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak temel esastır.

- Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.

- Manda ve himaye kabul edilemez.

- Milli meclisin derhal toplanmasını ve hükümet işlerini Meclis'in kontrol etmesini sağlamak için çalışılacaktır.

- Milli irade, padişahı ve halifeyi kurtaracaktır.