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Erzurum'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 20:54 | Son Güncelleme

Karayazı ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla aralarında HDP'li 5 meclis üyesinin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı

Erzurum'da düzenlenen terör operasyonunda, aralarında HDP'li 5 meclis üyesinin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Karayazı ilçesi kırsalında faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları değerlendirilen, aralarında Karayazı Belediyesinin HDP'li 5 meclis üyesinin de olduğu 11 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5'i HDP'li meclis üyesi 10 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada iki av tüfeği, bir tabanca, iki tabanca şarjörü ile çok sayıda mermi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Adresinde bulunamayan bir kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Erzurum terör operasyonu

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