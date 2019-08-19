HABER

Erzurum'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 14:14 | Son Güncelleme

Karaçoban ve Tekman ilçelerindeki operasyonda terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı - Zanlılardan 6 av tüfeği, bir kuru sıkı tabanca, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi

Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmalar sonucu örgütsel faaliyetlerde bulundukları ve kırsal alandaki terör örgütü mensuplarını övücü propaganda yaptıkları tespit edilen 12 şüphelinin adreslerini belirledi.

Karaçoban ve Tekman ilçelerinde özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 6 av tüfeği, bir kuru sıkı tabanca, mermiler ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

Yeni keşfedildi! Bu tepelerin ardında öyle bir yer gizli ki...Yeni keşfedildi! Bu tepelerin ardında öyle bir yer gizli ki...
Kırıkkale’de emekliler TOKİ’den ev sahibi olduKırıkkale’de emekliler TOKİ’den ev sahibi oldu
71 yaşında üniversiteli oldu71 yaşında üniversiteli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum gözaltı Karaçoban operasyon Tekman

En Çok Okunan Haberler

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Memur zam teklifinde gece yarısı önemli gelişme!

Memur zam teklifinde gece yarısı önemli gelişme!

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

Van Büyükşehir Belediyesi'nin makam odasında dikkat çeken detay

Van Büyükşehir Belediyesi'nin makam odasında dikkat çeken detay

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avcının aradığı geyik nerede?

Avcının aradığı geyik nerede?

2019 güncel konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları (Ziraat, HalkBank, VakıfBank, İş Bankası)

İhtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları güncellendi!

Mersin Büyükşehir Belediyesinde geçmişe yönelik inceleme

Bir ilde büyük denetim! Belediye Başkanı duyurdu

Kemalpaşa Belediye Başkanı'na sosyal medyadan çığ gibi tepki! Hz. Muhammed’e (s.a.v.) hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

Son dakika! PKK'ya 'Kıran Operasyonu': 129 tim harekete geçti

PKK'ya 'Kıran Operasyonu': 129 tim harekete geçti

Nevşehir'de feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.