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Erzurum’da terör operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 10:59 | Son Güncelleme

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen terör operasyonunda 14 şüpheli göz altına alındı.Gece yarısı Karaçoban, Tekman ve İstanbul’da farklı adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Karaçoban’da 8, Tekman’da 4, İstanbul’da da 2 şüpheli olmak üzere 14 şahıs gözaltına alındı.Terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulunmak ve terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla gözaltına alınan şahısların sorgularına devam edildiği öğrenildi.

Erzurum’da terör operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen terör operasyonunda 14 şüpheli göz altına alındı.
Gece yarısı Karaçoban, Tekman ve İstanbul’da farklı adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Karaçoban’da 8, Tekman’da 4, İstanbul’da da 2 şüpheli olmak üzere 14 şahıs gözaltına alındı.
Terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulunmak ve terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla gözaltına alınan şahısların sorgularına devam edildiği öğrenildi.

Erzurum’da terör operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı

Erzurum’da terör operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı

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