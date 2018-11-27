Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü

Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında lise öğrencisi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Üçyol mevkisinden Horasan Jandarma Komutanlığına seyir halindeyken sürücüsü belirlenemeyen askeri midibüs, Sinan Altun'a (17) çarptı.
Kazada, çarpmanın etkisiyle yola fırlayan ve başından ağır darbe alan Altun, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Altun'un Horasan Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum