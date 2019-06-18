Erzurum’da trafik kazası: 1 ölü

Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün gece yarısında Ilıca yolu Et Balık Kurumuna 500 metre yakınlarında şehir istikametine seyir halinde olan Hilmi Gündüz yönetimindeki 25 EZ 261 plaka sayılı otomobile karşı yönden gelen Nadir Tok yönetimindeki 13 AAC 317 plaka sayılı hayvan yüklü tırın çarpması sonucu otomobilin sürücüsü Hilmi Gündüz (53) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası Tır şoförü Nadir Tok gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



