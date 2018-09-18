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Erzurum'da traktör devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 20:16 | Son Güncelleme

Erzurum'da traktör devrildi: 1 ölü

Erzurum'un Aşkale ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Gülibey Doğan'ın (76) kullandığı 25 AD 673 plakalı traktör, Dereköy Mahallesi'nde devrildi.

Kazada traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü Doğan, mahallelinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Doğan, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

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Aşkale devrildi traktör yaralı

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