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Erzurum'da turizme cağ kebabı dopingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 14:31 | Son Güncelleme

Kentte "Turizm Haftası" dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizesinde 20 Nisan'da cağ kebabı festivali düzenlenecek

Erzurum'da, İl Kültür Müdürlüğünce "Turizm Haftası" etkinlikleri çerçevesinde 20 Nisan'da cağ kebabı festivali yapılacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizatörlüğünde yapılan "Turizm Haftası" etkinlikleri Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayacak.

Halk oyunları ve mehteran takımı gösterisinin ardından yöresel yemek ikramları, yemek yarışması ile turizm tanıtım konulu panelin yapılacağı hafta kapsamında Esmaül- Hüsna Sergisi ve Erzurum Resim Sergisi açılışı yapılacak, öğrenciler tarihi mekanlara geziye götürülecek.

Program çerçevesinde 20 Nisan'da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda Lokantacılar Esnaf Odası ve kentteki çağ kebap işletmecileri desteğinde cağ kebabı festivali düzenlenecek.

Vatandaşlara ücretsiz cağ kebabı ikram edilecek festivalde sanatçı Yaşar Aytan ve Erzurum Halk Oyunları Ekibi de gösteri sunacak.

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Anahtar Kelimeler:
cağ kebabı festival Turizm Haftası

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