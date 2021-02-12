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Erzurum’da üç farklı araçta toplamda 56 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi

12.02.2021 12:51 | Son Güncelleme:
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Erzurum’da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan yol uygulaması sırasında durdurulan üç farklı araçta yapılan aramada toplamda 56 kilo 450 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Aşkale yolu uygulama noktasında durdurulan bir aracın üzerinde yük olarak bulunan pvc plastik kapılarının içerisine gizlenmiş vaziyette 25 kilo 700 gram eroin maddesi, aynı gün durdurulan başka bir aracın LPG tankı içerisine gizlenmiş vaziyette 8 kilo 200 gram eroin ve 2 kilo 50 gram metamfetamin, başka bir aracın ise taban kısmına gizlenmiş vaziyette 20 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi.Konuyla ilgili gözaltına alınan E.A., N.A., C.A.

Erzurum’da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan yol uygulaması sırasında durdurulan üç farklı araçta yapılan aramada toplamda 56 kilo 450 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Aşkale yolu uygulama noktasında durdurulan bir aracın üzerinde yük olarak bulunan pvc plastik kapılarının içerisine gizlenmiş vaziyette 25 kilo 700 gram eroin maddesi, aynı gün durdurulan başka bir aracın LPG tankı içerisine gizlenmiş vaziyette 8 kilo 200 gram eroin ve 2 kilo 50 gram metamfetamin, başka bir aracın ise taban kısmına gizlenmiş vaziyette 20 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi.
Konuyla ilgili gözaltına alınan E.A., N.A., C.A. ve N.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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