Erzurum'da ulaşıma kar engeli

Yoğun kar nedeniyle Erzurum'da 9 mahallenin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar, tipi ve buzlanma, Erzurum'un özellikle kırsal kesimindeki mahallelerde ulaşımda aksamalara yol açtı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan birçok mahalle yolunun ekiplerin çabalarıyla ulaşıma açıldığı kentte, halen yolu kapalı olan 9 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Belediye ve karayollarına ait greyder, bıçaklı kamyon, dozer, kepçe ve kar makinesi destekli ekipler, yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

