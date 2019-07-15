Erzurum'da uyuşturucu operasyonu

Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları sırada suçüstü yakalanan K.K, S.V. ve E.B'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, gözaltına aldıkları şüphelilerin incelemesinde K.K'nin "hırsızlık ve parada sahtecilik"ten 7 yıl 2 ay, S.V'nin ise "cinsel istismar ile hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 12 yıl hapis cezası ile arandığını tespit etti.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

