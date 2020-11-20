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  4. Erzurum’da uyuşturucu taciri 12 şahıs adliyeye sevk edildi

Erzurum’da uyuşturucu taciri 12 şahıs adliyeye sevk edildi

20.11.2020 09:24 | Son Güncelleme:
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Erzurum merkezli Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illerinde sokak satıcılarına yönelik 16 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 16 şahıs gözaltına alındı.

Erzurum merkezli Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illerinde sokak satıcılarına yönelik 16 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 16 şahıs gözaltına alındı. Uyuşturucu taciri 12 şüpheli şahıs Erzurum’da adliyeye sevk edildi.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Erzurum merkezli Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illerinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli şahıs konvoyla adliyeye getirildi. Adliye önünde çevik kuvvet geniş güvenlik önlemi aldı.
Yapılan aramalarda 2 adet kurusıkı tabanca, 1 tabanca, 109 adet fişek, 1 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

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