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Erzurum'da Vali Memiş'i karşılama kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 15:59 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından yayımlanan kararname ile Gümüşhane'den Erzurum'a atanan Vali Okay Memiş, bugün görevine başladı.

Erzurum'da Vali Memiş'i karşılama kuyruğu

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından yayımlanan kararname ile Gümüşhane'den Erzurum'a atanan Vali Okay Memiş, bugün görevine başladı. Vali Memiş'i karşılanması sırasında uzun kuyruk oluştu.
Kara yolu ile 1,5 saatlik uzaklıktaki Gümüşhane'den Erzurum'a gelen Vali Okay Memiş saat 14.00'te Valilik makamına geçti. Burada yapılan karşılama töreninde daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Karşılama töreninde uzun kuyruk oluştu. Kendisini karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşan Vali Okay Memiş, kuyruğun sonunda bekleyen polis mangasını selamladı. Daha sonra daire müdürleri ile birlikte makamına geçen Vali Okay Memiş basın mensuplarına açıklama yaptı. Erzurum'a tek başına geldiğini ve gelirken de herhangi bir kamu görevlisi ve yerel yöneticiyle gelmediğini ifade eden Vali Memiş şöyle konuştu:
"Erzurum tarihi ve kadim bir kent. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı kentlerden birisi. Onun çizdiği yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Açık, şeffaf yönetim anlayışıyla kenti yönetmeyi hedefliyoruz. Bu konuda heybemizde ne varsa vereceğiz. Bu kente tek başıma geldim, herhangi yöneticiyle gelmedim. Bu kente ağalık paşalık yapmaya gelmedik, hizmet etmeye geldik. Bunu göreceksiniz. Dengeli bir şekilde hizmetlerimizi yürüteceğiz."
Vali Okay Memiş, kendisinin Fenerbahçeli olduğunu ama bundan sonra Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u tutacağını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Erzurum'da Vali Memiş'i karşılama kuyruğuErzurum'da Vali Memiş'i karşılama kuyruğuErzurum'da Vali Memiş'i karşılama kuyruğuErzurum'da Vali Memiş'i karşılama kuyruğu

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