HABER

Erzurum'da Vali Memiş'i karşılama kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 17:44 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından yayımlanan kararname ile Gümüşhane'den Erzurum'a atanan Vali Okay Memiş, bugün görevine başladı.

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından yayımlanan kararname ile Gümüşhane'den Erzurum'a atanan Vali Okay Memiş, bugün görevine başladı. Vali Memiş'i karşılanması sırasında uzun kuyruk oluştu.

Kara yolu ile 1,5 saatlik uzaklıktaki Gümüşhane'den Erzurum'a gelen Vali Okay Memiş saat 14.00'te Valilik makamına geçti. Burada yapılan karşılama töreninde daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Karşılama töreninde uzun kuyruk oluştu. Kendisini karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşan Vali Okay Memiş, kuyruğun sonunda bekleyen polis mangasını selamladı. Daha sonra daire müdürleri ile birlikte makamına geçen Vali Okay Memiş basın mensuplarına açıklama yaptı. Erzurum'a tek başına geldiğini ve gelirken de herhangi bir kamu görevlisi ve yerel yöneticiyle gelmediğini ifade eden Vali Memiş şöyle konuştu:

"Erzurum tarihi ve kadim bir kent. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı kentlerden birisi. Onun çizdiği yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Açık, şeffaf yönetim anlayışıyla kenti yönetmeyi hedefliyoruz. Bu konuda heybemizde ne varsa vereceğiz. Bu kente tek başıma geldim, herhangi yöneticiyle gelmedim. Bu kente ağalık paşalık yapmaya gelmedik, hizmet etmeye geldik. Bunu göreceksiniz. Dengeli bir şekilde hizmetlerimizi yürüteceğiz."

Vali Okay Memiş, kendisinin Fenerbahçeli olduğunu ama bundan sonra Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u tutacağını söyledi.

PARTNERSahibi ortaya çıkmazsa 890 bin dolarlık ikramiye şirkete kalacakSahibi ortaya çıkmazsa 890 bin dolarlık ikramiye şirkete kalacak
Sahada kalp krizi geçirip ölen Nijeryalı forvet, son golünü atmışSahada kalp krizi geçirip ölen Nijeryalı forvet, son golünü atmış
İstanbul'da makas atan sürücü yakalandıİstanbul'da makas atan sürücü yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kriz tırmandı! 'ABD savaş açtı'

Kriz tırmandı! 'ABD savaş açtı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu...

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu...

Hilal Altınbilek'ten sevişme sahnesi itirafı

Hilal Altınbilek'ten sevişme sahnesi itirafı

Adana'da 80 bin Suriyeli fotoğrafları çekilerek kayıt altına alındı

Adana'da 80 bin Suriyeli fotoğrafları çekilerek kayıt altına alındı

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
11 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

11 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

İstanbul'da kazı çalışması sırasında göçük!

İstanbul'da kazı çalışması sırasında göçük!

Erdoğan'ı daha önce böyle görmediniz!

Erdoğan'ı daha önce böyle görmediniz!

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

CHP'den Bakan Soylu'ya 'defile' sorusu

CHP'den Bakan Soylu'ya 'defile' sorusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.