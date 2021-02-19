HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erzurum’da yapılan operasyonlarda uyuşturucuya geçit verilmedi

Erzurum’da yapılan operasyonlarda uyuşturucuya geçit verilmedi

19.02.2021 12:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, il genelinde yapılan operasyonlarda uyuşturucuya geçit verilmedi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, il genelinde yapılan operasyonlarda uyuşturucuya geçit verilmedi. Yapılan operasyonlar sonucunda bin 345 gram kubar esrar maddesi, bin 32 gram bonzai, 250 gram reçine esrar, 5,41 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca İl genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve satışını önlemek için yapılan operasyonlarda 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Erzurum’un Horasan, Narman ve Pasinler ilçelerinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şahısların bin 345 gram kubar esrar, bin 32 gram bonzai, 250 gram reçine esrar maddesi ve 5,41 gram metamfetamin bulundurduğu yapılan köpekli aramalar sonucu ortaya çıktı. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 6 şahıstan 3’ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz fotoğrafın detayları ortaya çıktıCumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz fotoğrafın detayları ortaya çıktı
Kitabınızı yayımlatmanın yollarıKitabınızı yayımlatmanın yolları
1/

En Çok Okunan Haberler

Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!

Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Dünyayı heyecanlandıran açıklama: Biz hazırız!

Dünyayı heyecanlandıran açıklama: Biz hazırız!

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

Kadın müşteriler kokudan rahatsız oldu! İki taksici gözaltında

Kadın müşteriler kokudan rahatsız oldu! İki taksici gözaltında

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

Diğer Haberler

'Yalancı bahara' aldandılar! '36 yıldır böyle bir olay yaşanmadı'

'36 yıldır böyle bir olay yaşanmadı'

Son Dakika: Bakan Akar'dan 'Gara' mesajı

Bakan Akar'dan 'Gara' mesajı

Trabzon'da 'koronavirüs' alarmı! Vali böyle isyan etti: Allah rızası için daha ne diyelim

Bir ilde 'koronavirüs' alarmı! Vali böyle isyan etti

MİT ve Jandarma'dan ortak operasyon! Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı!

Arnavutköy Kaymakamlığı'ndan 'Kanal İstanbul' iddialarına ilişkin açıklama

Kaymakamlıktan 'Kanal İstanbul' iddialarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz fotoğrafın detayları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz fotoğrafın detayları ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.