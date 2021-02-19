Erzurum’da yapılan operasyonlarda uyuşturucuya geçit verilmedi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, il genelinde yapılan operasyonlarda uyuşturucuya geçit verilmedi. Yapılan operasyonlar sonucunda bin 345 gram kubar esrar maddesi, bin 32 gram bonzai, 250 gram reçine esrar, 5,41 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca İl genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve satışını önlemek için yapılan operasyonlarda 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Erzurum’un Horasan, Narman ve Pasinler ilçelerinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şahısların bin 345 gram kubar esrar, bin 32 gram bonzai, 250 gram reçine esrar maddesi ve 5,41 gram metamfetamin bulundurduğu yapılan köpekli aramalar sonucu ortaya çıktı. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 6 şahıstan 3’ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

