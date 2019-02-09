BURAK BİR - Erzurum Atatürk Üniversitesi (ATAÜ) laboratuvarlarında yüzde 100 yerli ve katkı maddesi içermeyen nano-keratin üretildi.

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esabi Başaran Kurbanoğlu ve ekibinin 25 yıllık çalışmasının ardından biyo-teknolojik teknikler kullanılarak üretilen yerli keratin için patent başvurusu yapıldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite olarak bilgiyi toplumla buluşturan çalışmalara destek verdiklerini, Prof. Dr. Kurbanoğlu ve ekibi tarafından üretilen çalışmanın da bu yönde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Çomaklı, bilginin ürüne ve değere dönüşmesine önem verdiklerini ifade ederek, "Üniversite olarak amacımız, çalışmalarımızın Türkiye'nin ekonomisine ve büyümesine katkı sağlamasıdır. Bu tip çalışmalara hem destek veriyoruz hem teşvik ediyoruz hem de bu tür çalışmaların yapılabilmesi için gereken ortamları oluşturuyoruz. Arkadaşlarımıza bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.