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Erzurum’da yoğun kar ve tipi yolları ulaşıma kapadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 13:23 | Son Güncelleme

Erzurum’da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çevre illerle olan karayolu ulaşımı kapandı.

Erzurum’da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çevre illerle olan karayolu ulaşımı kapandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum ve Kars’ta eğitime bir gün ara verildi.
Erzurum kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum-Bingöl, Erzurum-Kars, Erzurum-Bayburt ve Erzurum-Erzincan karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Güzergahlar daha sonra ulaşıma tamamen kapandı. Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin yarım metreye kadar düştüğü kara yollarında araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekiplerinin kar küreme çalışması yürüttüğü yollarda ilerlemekte güçlük çeken tır ve kamyon sürücüleri ise dinlenme tesislerinde olumsuz hava koşullarının düzelmesini bekledi. Trafik polisleri olumsuz hava koşulları düzelinceye kadar yolları duba ve levhalarla ulaşıma kapatarak araç geçişine izin vermedi.
Kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Pir Ali Baba Türbesi’ni ziyaret eden ve daha sonra tipide mahsur kalan iki kişide kurtarılarak şehir merkezine getirildi. Erzurum - Pasinler Karayolunda da buzlanan yolda zincirleme trafik kazaları meydana geldi.

Erzurum ve Kars’ta eğitime kar engeli
Erzurum ve Kars’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valiliklerden yapılan açıklamalarda, “İki kent genelinde yoğun kar yağışı beklenmekte. Öğrencilerin mağdur olmaması için tüm tedbirler alındı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bulunan tüm okul öncesi, ilköğretim okulları, liseler ve özel eğitim ile öğretim kurumları 09 Ocak 2019 Çarşamba tatil edilmiştir" denildi.
Açıklamada, kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamile kadınların da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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