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Erzurum'da yoğun kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 18:40 | Son Güncelleme

ERZURUM'da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, kent merkezini uzun zamandan sonra beyaza bürüdü.

Erzurum'da yoğun kar yağışı

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, kent merkezini uzun zamandan sonra beyaza bürüdü.
Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle karayolu ulaşımında güçlükler yaşanırken, sokakta yürüyenler ise zor anlara yaşadı. Zaman zaman şiddetini artıran kar yağışı nederiyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düşerken, yolların da buzlanmasıyla hasarlı trafik kazaları meydana geldi. İhbarlar üzerine kazalara müdahale eden ekipler, sürücüleri öncelikle can güvenliklerini almaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri ise karayolunda ulaşımın sağlanması için tuzlama çalışması yaptı.

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Erzurum'da yoğun kar yağışıErzurum'da yoğun kar yağışıErzurum'da yoğun kar yağışıErzurum'da yoğun kar yağışı

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