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Erzurum'da Zafer Bayramı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 14:14 | Son Güncelleme

ERZURUM'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Havuzbaşı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayan tören, Kent Meydanı'nda devam etti. Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, törene katılan asker ve halkın bayramını kutladı. Günün anlamını belirten konuşmaların ve şiirlerin okunması ardından Büyükşehir Belediyesi Mehtaren Bölüğü'nün marşları izleyenleri coşturdu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci'nin günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra öğrenciler Zafer Bayramı konulu şiirler okudu.

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