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Erzurum’da zincirleme trafik kazası: 1’i ağır 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 22:50 | Son Güncelleme

Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.Kaza, saat 19.45 sıralarında Aşkale ilçesi Çayköy mevkisinde meydana geldi.

Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.45 sıralarında Aşkale ilçesi Çayköy mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Aşkale-Erzurum istikametinde seyir halindeki M.E. idaresindeki 69 AS 508 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden A.K. yönetimindeki 25 SE 812 plakalı aracın çektiği Y.P. idaresindeki 27 C 9826 plakalı midibüse arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen otomobil refüjdeki korkuluklara vurarak durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada otomobilde sıkışan sürücü ve yolcuları Aşkale Belediyesi İtfaiye ekipleri kurtararak sağlık personeline teslim etti. Kazada yaralanan 1 ağır olmak üzere 4 yaralı İlçe Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bir süre zarfında çift taraflı kilitlenen trafik Aşkale İlçe Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu normale döndü.

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