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Erzurum'daki 2 kıza işkence görüntülerine yayın yasağı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.01.2019 16:45 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, 1'i tutuklu, 4 sanığın dedikodu yaptıkları iddiasıyla Palandöken Dağı eteklerine götürdükleri B.Y.

Erzurum'daki 2 kıza işkence görüntülerine yayın yasağı

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, 1'i tutuklu, 4 sanığın dedikodu yaptıkları iddiasıyla Palandöken Dağı eteklerine götürdükleri B.Y. (17) ve C.Ç. (24) adlı kızlara işkence yaptıkları anlara ait görüntülere yayın yasağı getirildi.
Olay, 8 Mayıs 2018 günü, Palandöken Dağı eteklerinde meydana geldi. Sevcan B.; B.Y. ve C.Ç.'yi arayarak buluşma teklifinde bulundu. F.K.'ye ait araçla caddeye inen iki kız arkadaşın bindiği otomobile Ahmet D., Eren S., Sevcan B., Sercan U. ve N.Y. de bindi. İddiaya göre, Ahmet D. bıçak tehdidi ile F.K.'den aracını dağlık bölgeye sürmesini istedi. 3 kız arkadaş ve Ahmet D., dedikodularını yaptıklarını ileri sürdükleri B.Y. ve C.Ç.'yi dakikalarca tekme tokat dövdü. Yerlerde sürüklenen B.Y. ve C.Ç.'nin başını taşlara vuran kişiler küfür ve hakaret yağdırdı. Ahmet D. elindeki bıçakla tehdit ettiği C.Ç.'den soyunmasını istedi. Genç kızı iç çamaşırı kalıncaya kadar soyunduran Ahmet D., cep telefonuna poz vermesini istedi. Ahmet D., daha sonra saçından tuttuğu eski sevgilisi B.Y.'ye de cinsel istismarda bulundu. Saldırganlar tarafından ayakkabıları da alınan iki kız arkadaş yürüyerek şehir merkezine indi ve polise giderek şikâyetçi oldu. Şikayet üzerine kızları dakikalarca döven Ahmet D. (18), Eren S. (24) ile kız sanıklar Sevcan B. (20) ve Sercan U. (19) hakkında 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 1'i tutuklu 4 sanık hakkında 6 yıldan 55 yıla kadar hapsi istendi. İki kızın tekme tokat dövülme ve soyundurulma anları, mahkeme heyeti ve duruşma salonundakiler tarafından dehşet içerisinde izlendi.
BAKANLIK TALEP ETTİ
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntülerle ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine yayın yasağı kararı getirildi. Yargılamanın yapıldığı Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen yayın yasağı kararında şöyle denildi:
"Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 8 Ocak 2019 tarihli ve 2018/536 esas sayılı kararı ile dosya mağdurlarından bir tanesinin çocuk olması ve dosyaya konu suçlardan bir tanesinin çocuğun cinsel istismarı suçu olması, dosyaya konu olaya ilişkin görüntülerde yoğun şekilde şiddetin yer alması ve şiddete özendirir mahiyette olması dikkate alınarak, CMK'nın 87/3 ve 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3/2'nci maddesi uyarınca görüntüler genel ahlak ve mağdurların onurunu rencide edici nitelikte olduğundan, aynı görüntülere ilişkin basın ve yayın organlarında haber yapılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir. Tüm medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara duyurulur."

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