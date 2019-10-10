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Erzurum'daki camilerde Fetih Suresi okunup, dualar edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 08:16 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, Erzurum'daki camilerde sabah namazında Fetih Suresi okunup, eller semaya açılarak dualar edildi.

Erzurum'daki camilerde Fetih Suresi okunup, dualar edildi

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, Erzurum'daki camilerde sabah namazında Fetih Suresi okunup, eller semaya açılarak dualar edildi.
TSK'nın Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Suriye'de Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’na destek için Erzurum'daki camilerde sabah namazında Fetih Suresi okundu. Lalapaşa Camisi’nde Müftü Hasan Hüsnü Sula'nın yaptığı duaya 'amin' diyen cemaat, Mehmetciğe başarı diledi.
Diyanet İşleri Başkanlığının her türlü beladan, musibetten ve afetten ordumuzun kurtulması için dualara icabet ettiğini söyleyen Müftü Hasan Hüsnü Sula, "Seher vakitlerinde sabah namazları öncesinde ecdattan miras kalan Fetih Suresi okuma geleneğini devam ettirdik. Sabah namazı sonrasında eller semaya açılıp, yüce Mevla’ya yalvardık. Ordumuzun her türlü sıkıntıdan, beladan ve musibetten muhafaza edilmesi, muzaffer olabilmesi için eller Allah'a açıldı. Bugün Erzurum'da da her camide olduğu gibi müftülüğümüzün de iştirak etmiş olduğu Erzurum'un tarihi camilerinden olan Lalapaşa camisinde tüm cemaatimizin elleri Mevla’ya açıldı. Allah ordumuzu muzaffer eylesin diyerek gönülden dua ettik" diye konuştu.
Geceden beri dua okuduğunu söyleyen Necip Bezmiş, "Ben geceden dua ediyorum. Ne yapalım başka. Allah PKK'yı destekleyeni kahhar ismiyle kahrı perişan eylesin. Ordumuzu muzaffer eylesin. Yüreğimiz yanıyor, konuşamıyorum. Allah içimizdeki hainlere insaf versin. Islahı mümkün ise ıslah eylesin, mümkün değilse de kahreylesin" dedi.

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Erzurum'daki camilerde Fetih Suresi okunup, dualar edildiErzurum'daki camilerde Fetih Suresi okunup, dualar edildiErzurum'daki camilerde Fetih Suresi okunup, dualar edildiErzurum'daki camilerde Fetih Suresi okunup, dualar edildi

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